Дэвид Бенавидес провёл тренировку с Роем Джонсом

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес (27-0, 23 KO) провёл тренировку с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound легендарным соотечественником Роем Джонсом-младшим.

«Железо точит железо», — написал Бенавидес в социальных сетях.

Фото: из личного архива Дэвида Бенавидеса

Фото: из личного архива Дэвида Бенавидеса

Фото: из личного архива Дэвида Бенавидеса

Фото: из личного архива Дэвида Бенавидеса

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).

16 июля в Лас-Вегасе (США) Бенавидес сразится с экс-чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинцем Александром Гвоздиком.