Казахстанец Алимханулы вызвал на бой нового чемпиона WBC в среднем весе Адамеса

Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 KO) вызвал на бой нового обладателя титула WBC доминиканца Карлоса Адамеса (23-1, 18 KO).

Напомним, Адамес был повышен до звания полноценного чемпиона после того, как WBC лишил пояса американца Джермалла Чарло.

«Карлос Адамес, добро пожаловать в мой клуб. Поздравляю! Теперь ты чемпион мира, давай устроим бой», — написал Алимханулы в соцсети X (ранее Twitter).

Жанибеку Алимханулы 31 год. Казахстанец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году на родине, однако уже спустя два поединка перебрался в США. В мае 2022 года Алимханулы сразился за временный титул WBO, нокаутировав британца Дэнни Дигнума, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В октябре казахстанец объединил титулы WBO и IBF, досрочно остановив в седьмом раунде немца Винченцо Гуалтьери.