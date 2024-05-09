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Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов

Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поделился видео с трибуны стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, где проходил ответный матч полуфинала Лиги чемпионом между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Мои люди с 1998 года. Аплодирую «Реалу», — написал Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, Хабиб неоднократно заявлял, что является болельщиком «Королевского клуба».

Отметим, «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч (3:4). В финале турнира «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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