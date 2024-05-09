Дариуш: нет никаких сомнений в том, что я могу победить в бою с Махачевым

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш высказал мнение о том, что он может победить в поединке с действующим чемпионом Исламом Махачевым.

«Я действительно верю, что могу победить любого в мире, включая Махачева или того, кто ещё борется за пояс.

Нет никаких сомнений в том, что я могу это сделать, просто в последнее время всё идёт не так хорошо, как я надеялся. Но я уже бывал в подобном положении, и мне удавалось всё исправить.

Я знаю, что сейчас я старше, поэтому люди говорят: «Нет, я так не думаю», но так же они говорили и в прошлый раз», — приводит слова Дариуша Championship Rounds.

Ранее стало известно, что Ислам Махачев проведёт бой с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Дастином Порье. Бой пройдёт 2 июня в Нью-Джерси (США).