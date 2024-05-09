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Блахович: Перейра не лучше меня, и я считаю, что заслуживаю реванша

Блахович: Перейра не лучше меня, и я считаю, что заслуживаю реванша
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Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, рассказал о желании провести реванш с бразильцем Алексом Перейрой.

«Он не лучший боец, чем я, и я считаю, что заслуживаю реванша. Когда он будет драться против меня, я всё равно буду считать, что выиграю этот бой.

Судьи ставят разные оценки, но я считаю, что выиграл первый бой у него, и я верю, что заслуживаю реванша. Он нокаутировал всех — не меня. Когда я вернусь, то верю, что смогу сразиться с ним ещё раз», — приводит слова Блаховича Fanatics View.

Ранее Блахович из-за проблем с плечами снялся с поединка с австрийцем Александаром Ракичем на UFC 297, который должен был состояться в ночь с 20 на 21 января мск. Сейчас представитель Польши проходит курс реабилитации.

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