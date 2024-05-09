«Камбосос не выиграет ни раунда». Малиньяджи дал прогноз на следующий бой Ломаченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Пол Малиньяджи высказался о предстоящем титульном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом.

«Я считаю, что Камбосос, вероятно, с натяжкой выиграет раунд или вообще не выиграет ни раунда в этом бою.

Как по мне, Камбосос должен завершить карьеру после этого боя. Он смог обеспечить себя финансово. Уважение ему за то, что смог выжать победу в поединке с Лопесом», — приводит слова Малиньяджи ProBoxTV.

Напомним, Василий Ломаченко не выступал с мая 2023 года, когда проиграл единогласным решением абсолютному чемпиону в лёгком весе американцу Девину Хейни.