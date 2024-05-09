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Арнольд Хегай дал прогноз на бой Ломаченко — Камбосос

Арнольд Хегай дал прогноз на бой Ломаченко — Камбосос
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Украинский боксёр полулёгкого веса Арнольд Хегай поделился мыслями о предстоящем поединке между своим соотечественником Василием Ломаченко и представителем Австралии Джорджем Камбососом.

«Думаю, Василий всё-таки выиграет. Но, вероятно, мы действительно немного поспешно решили, что титул уже на Украине. Но Вася, как мне кажется, выиграет. Это ведь очень большой шанс для него. И ещё я уверен, что со стороны Василия не будет такой же недооценки Камбососа, которая была у Теофимо Лопеса», — приводит слова Хегая пресс-служба Национальной лиги профессионального бокса Украины.

Напомним, бой состоится 12 мая в Перте (Австралия).

Василий Ломаченко не выступал с мая 2023 года, когда проиграл единогласным решением абсолютному чемпиону в лёгком весе американцу Девину Хейни.

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