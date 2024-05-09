UFC опубликовал официальный постер к турниру, на котором подерутся Макгрегор и Чендлер

UFC опубликовал официальный постер к 303-му номерному турниру, который состоится в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе.

Напомним, главным событием ивента станет поединок между американцем Майклом Чендлером и представителем Ирландии Конором Макгрегором.

Фото: UFC

В общей сложности на счету Макгрегора 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. На счету Чендлера 23 победы в ММА при восьми поражениях. И Конор, и Майкл в своих последних боях уступили американцу Дастину Порье.

Для ирландца этот бой станет первым за два года.

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье сказал, кто одержит победу в поединке между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.