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Ломаченко встретится со Стивенсоном, если одержит победу в бою с Камбососом

Ломаченко встретится со Стивенсоном, если одержит победу в бою с Камбососом
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко может встретиться с американцем Шакуром Стивенсоном в случае победы в поединке с Джорджем Камбососом. Об этом рассказал известный промоутер Боб Арум.

«У меня есть ещё один боец, Шакур Стивенсон. Если Ломаченко победит, а Шакур, бой с которым запланирован на июль, выиграет, то осенью мы проведём бой Ломаченко — Шакур. Каждый серьёзный фанат бокса будет с трепетом наблюдать за этим поединком, когда два великих технаря будут драться за объединённый титул. Посмотрим, что из этого выйдет.

Камбосос очень хорош. Несмотря на то что он не из Перта, он дерётся на родной территории, а это что-то значит», — приводит слова Арума BoxingScene.

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