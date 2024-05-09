Дастин Порье посмеялся над видео, где Махачев бьёт по машине для измерения силы удара

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором посмеялся над действующим чемпионом россиянином Исламом Махачевым.

«Смотрю видео, где Ислам бьёт по машине для измерения силы удара», — написал Порье.

Фото: Соцсети Дастина Порье

Напомним, поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье станет главным событием турнира UFC 302, который состоится 2 июня в Нью-Джерси. Для Порье это будет третья возможность завоевать полноценный чемпионский пояс.

В смешанных единоборствах (ММА) на счету Махачева 25 побед и одно поражение. У Порье 30 побед и восемь поражений. Ещё один поединок с участием Дастина был признан несостоявшимся.

Хабиб Нурмагомедов борется с Исламом Махачевым: