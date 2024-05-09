Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье посмеялся над видео, где Махачев бьёт по машине для измерения силы удара

Дастин Порье посмеялся над видео, где Махачев бьёт по машине для измерения силы удара
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором посмеялся над действующим чемпионом россиянином Исламом Махачевым.

«Смотрю видео, где Ислам бьёт по машине для измерения силы удара», — написал Порье.

Фото: Соцсети Дастина Порье

Напомним, поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье станет главным событием турнира UFC 302, который состоится 2 июня в Нью-Джерси. Для Порье это будет третья возможность завоевать полноценный чемпионский пояс.

В смешанных единоборствах (ММА) на счету Махачева 25 побед и одно поражение. У Порье 30 побед и восемь поражений. Ещё один поединок с участием Дастина был признан несостоявшимся.

Хабиб Нурмагомедов борется с Исламом Махачевым:

Материалы по теме
Фото
Ислам Махачев показал золотую перчатку UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android