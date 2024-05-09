Дуэль взглядов Ломаченко и Камбососа продлилась больше трёх минут

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) провёл первую дуэль взглядов со своим будущим соперником Джорджем Камбососом. Она продлилась больше трёх минут.

Дуэль взглядов Ломаченко и Камбососа продлилась больше 3-х минут:

Василию Ломаченко 36 лет. Украинец, двукратный олимпийский чемпион, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и уже в третьем бою стал чемпионом мира, завоевав титул в полулёгком весе (до 57,2 кг). Впоследствии Ломаченко становился чемпионом во втором полулёгком дивизионе (до 59 кг), а также объединённым чемпионом в лёгком (до 61,2 кг).

Камбосос в последнем бою встречался с представителем Великобритании Макси Хьюзом и победил его раздельным решением судей. На счету Джорджа 21 победа и два поражения.