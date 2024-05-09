WBO пригрозила Бетербиеву лишением прав в организации, если он не докажет наличие травмы

Всемирная боксёрская организация (WBO) объявила, что потребует от Артура Бетербиева подробного медицинского объяснения его последней травмы.

Напомним, Бетербиев получил травму колена (разрыв мениска) и выбыл до сентября. Таким образом, его поединок с россиянином Дмитрием Биволом сорвался.

«Настоящим Бетербиеву предписано в течение ближайших 10 дней представить подробное медицинское объяснение своей травмы, результаты, прогноз на восстановление и заключение врача о том, когда он будет физически и медицински допущен к соревнованиям и вернётся к активным тренировкам.

Невыполнение данного приказа приведёт к тому, что Бетербиева лишат всех прав, закреплённых в соглашении. Комитет будет действовать в соответствии с регламентом проведения розыгрыша титула WBO», — говорится в заявлении WBO.