Тайсон Фьюри показал, в какой форме он находится перед боем с Усиком

Чемпион WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри опубликовал новый пост у себя в социальных сетях, в котором показал актуальную физическую форму перед поединком с украинцем Александром Усиком.

«Абсолютное чемпионство близко», – написал Фьюри.

Фото: Соцсети Тайсона Фьюри

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец раздельным судейским решением победил камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну. Всего на его счету в профессиональном боксе 34 победы (24 — досрочные), одна ничья и ни одного поражения.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов. Всего на его счету 21 победа (14 — досрочные) и ни одного поражения.