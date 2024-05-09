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«Ты никчёмный чемпион». Стерлинг обратился к О'Мэлли

«Ты никчёмный чемпион». Стерлинг обратился к О'Мэлли
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Бывший чемпион UFC в 61 кг Алджамейн Стерлинг обратился к действующему обладателю титула UFC в легчайшем весе Шону О'Мэлли. Ранее Мераб Двалишвили написал, что побьёт Сахарка и всю его команду. О'Мэлли в ответ на его сообщение заявил, что уже смог побить его лучшего друга, коим является Стерлинг.

«Ты никчёмный чемпион. Продолжай хвастаться тем, что бьёшься с инвалидами. Ты делаешь это, чтобы иметь высокие шансы на победу. Пацан, ты не настоящий мужчина. Не пытайся снова убежать от главного претендента и потом драться с парнем, который замыкает топ-15», — написал Стерлинг в своих социальных сетях.

Напомним, бой между Стерлингом и О'Мэлли стал главным событием турнира UFC 292, который состоялся в августе 2023 года. Тогда победу нокаутом одержал Сахарок.

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