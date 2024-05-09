Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хочу сделать что-то особенное». Деррик Льюис — о предстоящем поединке с Родриго Насименто

«Хочу сделать что-то особенное». Деррик Льюис — о предстоящем поединке с Родриго Насименто
Комментарии

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в тяжёлой весовой категории Деррик Льюис высказался о предстоящем поединке с бразильцем Родриго Насименто.

«Родриго специально готовили в American Top Team (известный американский спортивный зал. — Прим. «Чемпионата») к бою со мной. Все бразильцы, с которыми мне приходилось драться, занимаются в этом зале. Они знают, что к чему, поскольку уже много лет спарринговали со мной в этом зале и знают мой стиль.

Но в этом поединке хочу сделать что-то особенное. Я работал над этим в своём гараже. Даже мои тренера ничего не знают. Поэтому, чтобы я не сделал на первой минуте боя, мои тренера не имеют к этому отношения», — приводит слова Деррика Льюиса портал BJ Penn.

Материалы по теме
Сергей Павлович назвал свой самый кровавый бой в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android