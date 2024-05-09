«Хочу сделать что-то особенное». Деррик Льюис — о предстоящем поединке с Родриго Насименто

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в тяжёлой весовой категории Деррик Льюис высказался о предстоящем поединке с бразильцем Родриго Насименто.

«Родриго специально готовили в American Top Team (известный американский спортивный зал. — Прим. «Чемпионата») к бою со мной. Все бразильцы, с которыми мне приходилось драться, занимаются в этом зале. Они знают, что к чему, поскольку уже много лет спарринговали со мной в этом зале и знают мой стиль.

Но в этом поединке хочу сделать что-то особенное. Я работал над этим в своём гараже. Даже мои тренера ничего не знают. Поэтому, чтобы я не сделал на первой минуте боя, мои тренера не имеют к этому отношения», — приводит слова Деррика Льюиса портал BJ Penn.