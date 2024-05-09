Джон Джонс ответил Яну Блаховичу на обвинения в уклонении от боя с ним

Действующий чемпион UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) американец Джон Джонс в саркастичной форме прокомментировал слова экс-обладателя титула UFC в полутяжёлой категории (до 93 кг) поляка Яна Блаховича. Ранее тот обвинил его в уклонении от боя с ним.

«Клянусь, у меня в лагере есть шпион, иначе как бы он об этом узнал? Я в недоумении», — написал Джонс в своих социальных сетях.

Напомним, свой последний бой Джон Джонс провёл на турнире UFC 285, который состоялся в марте 2023 года. Тогда его соперником был француз Сириль Ган. Бой завершился победой Джонса удушающим приёмом в первом раунде.

Ян Блахович, в свою очередь, в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 291. Тогда он уступил единогласным решением судей бразильцу Алексу Перейре.