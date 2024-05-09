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Кори Сэндхаген может сменить весовую категорию

Кори Сэндхаген может сменить весовую категорию
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Экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Кори Сэндхаген рассказал, что в будущем может сменить весовую категорию.

«В какой-то момент у меня определённо будет несколько вызовов в полулёгком весе. Мне кажется у меня есть все данные, чтобы драться в этом дивизионе.

Кроме того, по большому счёту я тренируюсь с парнями, которые весят около 70 кг. Но когда мне приходиться спарринговать с бойцами, которые весят 61 кг, то они кажутся совсем крошечными, поскольку я привык тренироваться с более габаритными парнями. Это обязательно произойдёт в будущемь», — сказал Кори Сэндхаген в интервью на YouTube-канале Mighty.

Напомним, поединок между Кори Сэндхагеном и Умаром Нурмагомедовым станет главным событием турнира UFC Fight Night, который состоится 3 августа в Абу-Даби (ОАЭ).

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