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Джон Джонс сделал категоричное заявление о потенциальном поединке с Томом Аспиналлом

Джон Джонс сделал категоричное заявление о потенциальном поединке с Томом Аспиналлом
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Действующий чемпион UFC в весе до 120 кг Джон Джонс объяснил, почему не будет принимать бой с популярным английским бойцом Томом Аспиналлом.

«Согласитесь, что его поведение так же является эгоистичным. Этот парень абсолютно здоровый временный чемпион, которому всего 30 лет, сидит и ждёт возможности сразиться с победителем поединка между 42-летним и 36-летним мужчиной. Никто никого не останавливает, я выполняю свою миссию.

Моя цель — провести бой со Стипе. Но вы предлагает мне пренебречь всеми моими тренировками, которые я проводил к этому поединку, и сразиться с этим «поездом-хайпа» (имеется в виду популярность. — Прим. «Чемпионата»), которого уже через три года может не быть в лиге!

Я не собираюсь менять свои планы ни из-за кого. Стипе — лучший тяжеловес, который когда-либо выходил в октагон. И моя задача дать этому парню то, что он хочет, и забрать его скальп в свою коллекцию. Чтобы ни случилось дальше, наш бой состоится.

Кроме того, о завершении карьеры после боя со Стипе я говорил задолго до того, как UFC ввели временный пояс. Ничего бы не изменилось, если бы им владел Сергей. Мне нравится, что британцы убедили себя, что Джон Джонс боится их временного чемпиона. Это открыло для меня совершенно новую базу поклонников. Они все знают, кто настоящий чемпион», — написал Джон Джонс в своих социальных сетях.

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