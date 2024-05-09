Стал известен следующий оппонент Романа Долидзе

Следующим соперником топового бойца UFC грузина Романа Долидзе станет бразильский атлет Мишель Перейра. Об этом сообщает нидерландский журналист Марсель Дорф.

Их бой назначен на 8 июня и состоится на турнире UFC Fight Night, в Луисвилле, штат Кентукки.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 4 февраля, Роман Долидзе встречался с французским проспектом Нассурдином Имавовым. Бой завершился победой Имавова решением большинства судей. В своём рекорде Роман имеет 12 побед и три поражения.

Мишель Перейра, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 301, задушил украинского бойца Игоря Потерю в первом раунде. На данный момент бразилец идёт на серии из восьми побед.