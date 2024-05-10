Ислам Махачев: однажды Дастину удастся кому-нибудь провести «гильотину», но это буду не я

Действующий чемпион UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев сказал, каким образом он победит экс-обладателя временного титула UFC в 70 кг Дастина Порье.

«Бой начнётся и я попытаюсь провести тейкдаун. Дастин постарается поймать меня на «гильотине» (удушающий приём. — Прим. «Чемпионата»). Но я буду защищаться от неё, после чего буду наносить удары по нему. Затем он отвернётся, и тогда я финиширую его. Надеюсь однажды Дастину удастся кому-нибудь провести «гильотину», но это буду не я», — приводит слова Махачева портал MMAJunkie.

Напомним, бой между Исламом Махачевым и Дастином Порье состоится на турнире UFC 302 и станет главным событием. Для Бриллианта это будет третья попытка завоевать пояс абсолютного чемпиона UFC.