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«Спортивный зенит позади». Минеев высказался о завершении карьеры

«Спортивный зенит позади». Минеев высказался о завершении карьеры
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Именитый российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал возможное завершение карьеры.

«Я все задачи, которые перед собой ставил в спорте, выполнил. Я хочу, чтобы моя карьера не пошла по нисходящей. Нужно вовремя завершать. И я хочу весь ресурс правильно перенести в другое социально полезное направление. И делать это нужно сейчас. Пока есть силы, задор. Потом может быть уже поздно. Есть и внешние факторы, мой контракт с СВО. Это всё очень тяжело совмещать. От чего-то нужно отказываться. Спортивный зенит уже позади», — сказал Владимир в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, 28 апреля Владимир Минеев одержал победу единогласным решением над Константином Глуховым в поединке по правилам кикбоксинга.

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