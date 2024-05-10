Минеев объяснил, почему не выступал в зарубежных лигах

Именитый российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказался о том, почему не выступал в зарубежных лигах.

«Конечно, были мысли попробовать себя в зарубежных лигах. Но с каждым днём я всё больше убеждался в том, что хочу развиваться в России. Поэтому у меня фокус был направлен внутрь страны. Благодаря спорту я познакомился со многими людьми, они меня узнали. Я был в Америке, Бразилии, Таиланде. Тренировался там. Но чётко для себя понял, что хочу жить в России и быть полезным этой стране», — сказал Владимир в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, 28 апреля Владимир Минеев одержал победу единогласным решением над Константином Глуховым в поединке по правилам кикбоксинга.