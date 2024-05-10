Минеев: Шлеменко — это не Исмаилов в плане раскачки противостояния

Именитый российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказался о потенциальном поединке с популярным бойцом ММА Александром Шлеменко.

«Шлеменко уже не согласился. Мы с ним в разных весовых категориях. Он сказал, что готов только по рукопашному бою. Это тоже интересная дисциплина. Александр довольно часто участвовал в ведомственных соревнованиях. У меня такого опыта нет. Я бы обратил на этот спорт внимание. И, возможно, для его популяризации этот бой провёл. Но для этого нужно АРБ взяться за эту историю и качать её везде. Откровенно говоря, Александр Шлеменко – это не Магомед Исмаилов в плане раскачки противостояний», — сказал Владимир в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

Напомним, 28 апреля Владимир Минеев одержал победу единогласным решением над Константином Глуховым в поединке по правилам кикбоксинга.