«Ударил девушку, плюнул, заработал». Минеев объяснил, в чём проблема поп-ММА

Именитый российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев объяснил, в чём заключается проблема поп-ММА.

«Просмотры не обозначают, что это интересно. Кто-то смотрит и говорит: «Ну и дебилы!» Человек смотрит то, что ему предлагают. И количество просмотров не означает, что кому-то это нравится. Например, многие мигранты смотрят поп-MMA. Для них это ролевая модель. Пришёл, подрался и получил деньги. Ударил девушку, в кого-то плюнул, стал известным, заработал. И его даже винить в этом нельзя. Потому что ему ничего другого не предложили. Никто к нему не проявил внимания. И он к этой стране относится потребительски», — сказал Владимир в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

Напомним, 28 апреля Владимир Минеев одержал победу единогласным решением над Константином Глуховым в поединке по правилам кикбоксинга.