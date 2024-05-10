Итоги взвешивания Александра Шлеменко и Куата Хамитова перед боем на RCC 19

Сегодня, 9 мая, состоялось процедура фиксации веса перед боем российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко и представителя Казахстана Куата Хамитова, которые сойдутся в главном событии турнира RCC 19. Поединок состоится 11 мая.

По итогам взвешивания Шлеменко показал 84,15 кг, Хамитов — 83,9 кг.

За свою профессиональную карьеру Шлеменко провёл 80 боёв, 63 из которых завершились победой россиянина (33 нокаутом, 12 сдачей и 18 решением судей). Среди индивидуальных наград у 39-летнего спортсмена две победы на гран-при Bellator в среднем весе (2010, 2011) и три чемпионства Bellator в среднем весе (2013—2014, 3 защиты).

RCC 19 – это международный турнир по смешанным единоборствам, который пройдёт в Екатеринбурге.