Минеев высказался о дружбе с актёром Никитой Кологривым

Именитый российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал о дружбе с популярным актёром Никитой Кологривым.

«Никита всегда открыт. Но сейчас он находится на пике известности, славы. Если мы обращаемся к нему с какой-то просьбой, он всегда к этому открыт. Он поддерживает ребят, детей. Недавно я к нему обратился для закупки оборудования для военных. Это будет большой виток развития нашего фонда, когда мы начнём привлекать больших артистов. И хочется, чтобы люди из этой творческой тусовки сделали правильные выводы. Там истинных патриотов – раз-два и обчёлся. Кологривый просто знает больше, чем мы. Поэтому он и позволяет себе какие-то высказывания. Очень большая часть людей из арт-тусовки не поддерживает всё то, что сейчас происходит. Не поддерживает нашу страну в тех решениях, которые принимает президент. А Кологривый как думает, так и говорит. В его случае это только плюс», — сказал Минеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

Минеев — про патриотов, Кологривого и поп-ММА: