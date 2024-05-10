Конор Макгрегор официально стал совладельцем BKFC

Именитый ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор официально стал совладельцем кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). У себя в пабе Макгрегор подписал соответствующие документы. Вместе с Конором присутствовал основатель BKFC Дэйв Фельдман. Видео с процесса ирландец поделился на своей странице в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Конора Макгрегора, скриншот.

Условия сделки в настоящий момент не раскрываются.

В настоящий момент Макгрегор готовится к возвращению в октагон. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Звёздный ирландец в следующем поединке сразится с представителем США Майклом Чендлером. Их бой запланирован на 29 июня 2024 года на турнире UFC 303.

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