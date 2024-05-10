Шон Портер спрогнозировал победителя в бою Ломаченко и Камбососа

Бывший двукратный чемпион мира, а ныне эксперт Шон Портер поделился мнением о предстоящем поединке между украинцем Василием Ломаченко и представителем Австралии Джорджем Камбососом. Их бой пройдёт 12 мая в Перте (Австралия).

«Если бы я делал ставку, то поставил бы на победу Ломаченко судейским решением. Он очень точный. Меткий стрелок, обладающий силой в обеих руках. Не думаю, что Джорджа смогут остановить. Мы знаем, что у него в крови, откуда он и во что верит. Но, честно говоря, мне кажется, бой сложится в пользу Ломаченко – 60 на 40», — приводит слова Портера издание Fox Sports Australia.

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Ранее Ломаченко ответил на вопрос по поводу завершения профессиональной карьеры.