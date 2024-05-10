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Миочич высказался о возможности боя с Томом Аспиналлом

Миочич высказался о возможности боя с Томом Аспиналлом
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Именитый боец смешанных единоборств Стипе Миочич поделился мнением относительно потенциального поединка с обладателем временного чемпионского пояса UFC в тяжёлом весе Томом Аспиналлом.

«Том – хороший боец. В будущем великий чемпион. Он крепкий, перспективный, молодой и голодный. Когда-нибудь мы можем встретиться, но сейчас мне нужен Джон Джонс», — сказал Миочич на канале JAXXON PODCAST в YouTube.

На счету Миочича 20 побед при четырёх поражениях в смешанных единоборствах. Аспиналл в общей сложности провёл в ММА 17 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел три поражения. Том стал временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе после победы в поединке с россиянином Сергеем Павловичем.

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