Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев раскрыл, когда собирается провести бой в полусреднем весе UFC

Ислам Махачев раскрыл, когда собирается провести бой в полусреднем весе UFC
Комментарии

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал о своих ближайших планах в промоушене. По словам Махачева, после поединка с Дастином Порье он намерен встретиться с Арманом Царукяном, а затем сразиться в рамках полусреднего веса.

«У меня есть кое-какая работа в этом дивизионе. Парням из другой весовой категории шанс я давать не хочу. Я уже дал Волкановски два шанса. Теперь мне нужен шанс на второй пояс. Честно говоря, я думаю, в моём дивизионе остаются Дастин и Арман. После этого всё. В этом дивизионе нет нового соперника, который заслуживает титульного боя. После я буду готов сразиться в полусреднем весе», — приводит слова Махачева Yahoo Sports.

Главные новости дня:

Материалы по теме
UFC 302: Махачев защищает пояс против Порье. Последний бой россиянина в лёгком весе? LIVE
Live
UFC 302: Махачев защищает пояс против Порье. Последний бой россиянина в лёгком весе? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android