Ислам Махачев раскрыл, когда собирается провести бой в полусреднем весе UFC

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал о своих ближайших планах в промоушене. По словам Махачева, после поединка с Дастином Порье он намерен встретиться с Арманом Царукяном, а затем сразиться в рамках полусреднего веса.

«У меня есть кое-какая работа в этом дивизионе. Парням из другой весовой категории шанс я давать не хочу. Я уже дал Волкановски два шанса. Теперь мне нужен шанс на второй пояс. Честно говоря, я думаю, в моём дивизионе остаются Дастин и Арман. После этого всё. В этом дивизионе нет нового соперника, который заслуживает титульного боя. После я буду готов сразиться в полусреднем весе», — приводит слова Махачева Yahoo Sports.

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