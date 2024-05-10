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Махачев ответил, бой с Порье или Царукяном принесёт ему больше денег

Махачев ответил, бой с Порье или Царукяном принесёт ему больше денег
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион промоушена UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказал мнение, что поединок с американцем Дастином Порье будет для него более выгодным в финансовом плане по сравнению с боем с Арманом Царукяном.

«Возможно, я неплохо заработаю в бою с Дастином. Думаю, больше, чем с Арманом Царукяном», — приводит слова Махачева Yahoo Sports.

Напомним, Махачев и Порье проведут бой в ночь с 1 на 2 июня мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 302. Их поединок будет главным событием спортивного мероприятия. В общей сложности на счету Махачева в ММА 25 побед и одно поражение. В активе Порье 30 побед при восьми поражениях.

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