Камбосос — перед боем с украинцем Ломаченко: я вырос на русском стиле

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Джордж Камбосос высказался о предстоящем поединке с украинцем Василием Ломаченко. Подготовку к этому бою австралиец проводит под руководством российского тренера Антона Кадушина.

«Кадушин – экстремальный и организованный парень, обладающий большим интеллектом и большим пониманием того, что нужно делать. Это совсем другой стиль, европейский стиль. Когда у тебя появляется один из главных тренеров национальной олимпийской команды России и работает с тобой каждый день, ты не можешь не стать лучше. Нужно осознавать, что я вышел из этого стиля. Я вырос на этом русском стиле», — сказал Камбосос на канале Fight Hub TV в YouTube.

Бой между Ломаченко и Камбососом состоится 12 мая в Перте (Австралия).

Дуэль взглядов Ломаченко и Камбососа продлилась больше 3-х минут: