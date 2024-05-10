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Российского бойца ММА отправили под стражу после ДТП в Санкт-Петербурге

Российского бойца ММА отправили под стражу после ДТП в Санкт-Петербурге
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Бывшего бойца лиги Hadrcore Ибрагима Исламова, которого ранее задержали в Москве, отправили под стражу на 1 месяц и 16 суток. Видеозаписью с заседания Дзержинского суда в Санкт-Петербурге, избравшего эту меру, у себя в соцсетях поделилась руководитель Объединённой пресс-службы судов города Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

«Из материалов следует, что в багажнике машины нашли много нарезанного лаваша», — написала Лебедева.

Напомним, по версии следствия, Исламов стал участником ДТП в Санкт-Петербурге, когда на арендованном Porsche Cayenne врезался в ограждение Троицкого моста, после чего скрылся с места происшествия. Ранее сообщалось, что против бойца возбудили уголовное дело о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта.

Экс-бойца Hadrcore Ибрагима Исламова задержали в Москве:

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Экс-бойца Hadrcore Ибрагима Исламова задержали в Москве по уголовной статье
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