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Альварес объяснил, почему согласится на бой с Дэвидом Бенавидесом лишь за $ 200 млн

Альварес объяснил, почему согласится на бой с Дэвидом Бенавидесом лишь за $ 200 млн
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес объяснил, почему даст согласие на поединок с американцем Дэвидом Бенавидесом только в случае получения гонорара в $ 200 млн.

«Единственное, что мне бросается в глаза, заключается в том, что Бенавидес в день боя будет на 25 или 30 фунтов тяжелее меня. У меня нет проблем с этим, но если он хочет, чтобы я дрался с ним, мне должны заплатить $ 200 млн», — приводит слова Альвареса boxingnews24.

В общей сложности за время профессиональной карьеры Альварес принял участие в 65 поединках, в которых добыл 60 побед (39 нокаутом) и потерпел два поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью.

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