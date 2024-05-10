Фёдор Емельяненко показал, как проводил мастер-класс в Сербии

Прославленный ветеран смешанных единоборств (ММА) Фёдор Емельяненко разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Снимки были сделаны в Сербии, куда Емельяненко прибыл для проведения мастер-класса для представителей различных видов единоборств.

Фото: Пресс-служба FIAS

Фото: Пресс-служба FIAS

Фото: Пресс-служба FIAS

Фото: Пресс-служба FIAS

Напомним, Емельяненко за время карьеры в смешанных единоборствах принял участие в 48 боях, в которых одержал 40 побед (16 нокаутом) и потерпел cемь поражений. Один поединок с участием Фёдора был признан несостоявшимся. Многими специалистами Фёдор считается одним из величайших бойцов в истории. В последнем поединке россиянин встречался с Райаном Бейдером. Ему Фёдор проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Главные победы Фёдора Емельяненко: