Джефф Монсон: сейчас я помогаю России

Прославленный боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон высказал мнение, что его профессиональная карьера к настоящему времени практически завершена. По словам именитого спортсмена, сейчас он сосредоточен на работе с детьми, для которых намерен открыть бесплатную школу.

«У меня будет бой против Фабио Мальдонадо 28 июня, я уверен в этом на 100%, потому что у нас есть контракт. Я не знаю, последний ли это мой бой. Мне сейчас 53, и моя спортивная карьера практически закончена, это не основная моя деятельность сейчас. Я помогаю России, занимаюсь с детьми, хочу открыть бесплатную школу для детей, это моя работа сейчас. Бои сейчас — это не моя жизнь и карьера», — приводит слова Монсона «РИА Новости Спорт».

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