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Йоэль Ромеро проведёт схватку по грэпплингу в Англии

Йоэль Ромеро проведёт схватку по грэпплингу в Англии
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Экс-претендент на титул UFC в среднем дивизионе кубинец Йоэль Ромеро проведёт схватку по грэпплингу на турнире Polaris 28, который состоится 15 июня в Донкастере, Англии. Его оппонентом станет чемпион Британского Содружества по дзюдо Оуэн Ливси. Схватка пройдёт в открытом весе. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

Фото: Пресс-служба Polaris

Напомним, в последнем поединке по правилам ММА, который состоялся 24 февраля на турнире PFL vs Bellator, Йоэль Ромеро победил единогласным решением судей бразильца Тиаго Сантоса.

Оуэн Ливси уже имеет опыт выступлений по грэпплингу с экс-бойцами UFC. 23 марта 2023 года Оуэн провёл схватку по грэпплингу с бывшим обладателем титула UFC в среднем дивизионе Крисом Уайдманом. Встреча завершилась победой Ливси единогласным решением судей.

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