Джаред Каннонье мог подраться с Пауло Костой на турнире UFC 301

Экс-претендент на титул UFC в среднем весе американец Джаред Каннонье рассказал, что мог провести поединок против известного бразильского бойца ММА Пауло Косты на турнире UFC 301.

«Изначально руководство предложило мне бой с Пауло Костой на турнире UFC 301. Однако разрешение от врачей на участие в турнире я получил только в конце марта. То есть сама подготовка к бою заняла бы месяц. Я не хотел возвращаться в бои, не проведя должной подготовки, поскольку мне надо было подтянуть свою борьбу. Кроме того, моё колено ещё не полностью восстановилось.

Это было не то, чего мне хотелось. Конечно, моя цель — претендентский бой с кем-то из высокорейтинговых парней У меня была надежда подраться с Костой чуть позже, в июне, но они дали его Стрикленду», — приводит слова Джареда портал Middle Easy.