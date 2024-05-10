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Джаред Каннонье мог подраться с Пауло Костой на турнире UFC 301

Джаред Каннонье мог подраться с Пауло Костой на турнире UFC 301
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Экс-претендент на титул UFC в среднем весе американец Джаред Каннонье рассказал, что мог провести поединок против известного бразильского бойца ММА Пауло Косты на турнире UFC 301.

«Изначально руководство предложило мне бой с Пауло Костой на турнире UFC 301. Однако разрешение от врачей на участие в турнире я получил только в конце марта. То есть сама подготовка к бою заняла бы месяц. Я не хотел возвращаться в бои, не проведя должной подготовки, поскольку мне надо было подтянуть свою борьбу. Кроме того, моё колено ещё не полностью восстановилось.

Это было не то, чего мне хотелось. Конечно, моя цель — претендентский бой с кем-то из высокорейтинговых парней У меня была надежда подраться с Костой чуть позже, в июне, но они дали его Стрикленду», — приводит слова Джареда портал Middle Easy.

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