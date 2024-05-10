Результаты взвешивания к турниру UFC on ESPN 56

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С 11 по 12 мая состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 56, в главном событии которого бой проведут тяжеловесы — американец Деррик Льюис и бразилец Родриго Насименто. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами официального взвешивания.

Главный кард:

Главный бой вечера, тяжёлый вес: Деррик Льюис (119,74 кг) vs Родриго Насименто (120,2 кг)

Полусредний вес: Хоакин Бакли (77,11 кг) vs Нурсултон Рузибоев (77,22 кг)

Полутяжёлый вес: Алонзо Менифилд (93,21 кг) vs Карлос Ульберг (92,98 кг)

Лёгкий вес: Диего Феррейра (70,3 кг) vs Матеуш Ребецки (70,42 кг)

Полулёгкий вес: Алекс Касерес (65,77 кг) vs Шон Вудсон (65,77 кг)

Тяжёлый вес: Вальдо Кортес-Акоста (118,84 кг) vs Робелис Деспанье (119,06 кг)

Прелимы:

Лёгкий вес: Чейз Хупер (70,3 кг) vs Вячеслав Борщёв (70,3 кг)

Лёгкий вес: Терренс МакКинни (70,42 кг) vs Эстебан Рибович (70,3 кг)

Женский минимальный вес: Табата Риччи (52,16 кг) vs Тиша Пеннингтон (52,16 кг)

Полусредний вес: Билли Гофф (77,22 кг) vs Трей Уотерс (77,11 кг)

Наилегчайший вес: Чарльз Джонсон (56,92 кг) vs Джейк Хэдли (56,69 кг)

Полусредний вес: Джаред Гуден ( кг)* vs Кевин Джуссет (77,33 кг)

Женский наилегчайший вес: Джей-Джей Олдрич (56,81 кг) vs Вероника Харди (57,15 кг).

* По медицинским показаниям Джаред Гуден отстранён от поединка с Кевином Джоуссетом. Бой отменён.