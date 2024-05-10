8 мая скончался участник турнира UFC 1, который состоялся 12 ноября 1993 года в Денвере, штат Колорадо, Арт Джиммерсон в возрасте 60 лет. Об этом сообщила его дочь в социальных сетях.

«Дорогие друзья и семья, с тяжёлым сердцем мы сообщаем о кончине нашего любимого Арта Джиммерсона. Арт был известен своей любовью к Богу, семье и боксу. Всем, кто его знал, будет его очень не хватать. Пожалуйста, держите Арта и его семью в своих мыслях и молитвах», – написала Кристиан Джиммерсон.

Фото: Пресс-служба UFC

На UFC 1 Арт являлся представителем бокса. На тот момент он входил в топ-10 лучших боксёров по версии IBF и WBC. Ему противостоял член Зала Славы UFC Ройс Грейси, который победил его, проведя сабмишен. Для Арта этот поединок по ММА стал первым и единственным в жизни.

На боксёрском ринге Арт одержало 33 победы и потерпел 18 поражений.