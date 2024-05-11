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Камил Гаджиев: Пётр Ян находится на завершающей стадии карьеры

Камил Гаджиев: Пётр Ян находится на завершающей стадии карьеры
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Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев считает, что карьера 31-летнего российского бойца MMA, бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна находится на завершающей стадии.

«Вот, Пётр Ян прооперировался где-то месяц назад, и мы все отлично понимаем, что он находится на завершающей стадии своей карьеры. Бои в UFC дают примерно раз в полгода, если Пётр через восемь месяцев не выскочит в октагон, то с большой долей вероятностью его там тихонько забудут. Поэтому он спрашивает у UFC, какие планы, и получает ответ, что бой дадут в декабре. И вот она, чёткая цель. И он начинает двигаться к этой цели», — приводит слова Гаджиева телеканал «Удар».

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 299, Пётр Ян победил китайского бойца Сонг Ядонга. Пётр одержал победу единогласным судейским решением. Впоследствии стало известно, перед боем россиянин получил травму колена.

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