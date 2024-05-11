«Это фейк». Дядя Хабиба Нурмагомедова опроверг сообщения о долгах спортсмена

Магомед Нурмагомедов, дядя прославленного российского бойца смешанных единоборств (ММА) Хабиба Нурмагомедова, опроверг сообщения о долгах спортсмена перед Федеральной налоговой службой.

«Вообще такого нет. Это фейк», — приводит слова Магомеда Нурмагомедова «Матч ТВ».

Ранее новостное издание Mash сообщило, что экс-чемпион промоушена UFC в лёгком дивизионе Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС 306 млн рублей и ведомство заблокировало счета связанного с ним Eagle FC и его благотворительного фонда.

Хабиб Нурмагомедов имеет в своём активе 29 побед в ММА, при этом ни разу не проигрывал. Он обладал титулом UFC в лёгком дивизионе с 2018 по 2020 год и за этот период защитил пояс трижды. На его счету победы над такими бойцами, как Рафаэль дос Аньос, Майкл Джонсон, Дастин Порье, Конор Макгрегор и прочими. Профессиональную карьеру Нурмагомедов завершил на турнире UFC 254.