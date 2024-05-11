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Стал известен следующий соперник казахстанского чемпиона Алимханулы

Стал известен следующий соперник казахстанского чемпиона Алимханулы
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Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе (до 72,6 кг) Жанибек Алимханулы (15-0, 10 KO) проведёт свой следующий поединок 14 июля в Лас-Вегасе (США), сообщает издание ESPN.

Соперником казахстанца станет 26-летний уроженец Санкт-Петербурга Андрей Михайлович (21-0, 13 KO), выступающий за Новую Зеландию.

Жанибеку Алимханулы 31 год. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2016 году на родине, однако уже после двух выступлений переехал в США.

В мае 2022 года Алимханулы сразился за временный титул WBO, нокаутировав британца Дэнни Дигнума, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В октябре казахстанец объединил титулы WBO и IBF, досрочно остановив в седьмом раунде немца Винченцо Гуалтьери.

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