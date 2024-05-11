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Чемпион WBO в полулёгком весе определится 22 июня

Чемпион WBO в полулёгком весе определится 22 июня
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Промоутерская компания Top Rank официально объявила о своём вечере бокса, который состоится 22 июня в Лас-Вегасе (США).

В главном бою чемпион мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) непобеждённый мексиканец Рафаэль Эспиноза (24-0, 20 KO) проведёт первую защиту титула против соотечественника Серхио Санчеса (22-1, 13 KO).

Рафаэлю Эспинозе 30 лет. Мексиканец дебютировал как профессионал в 2013 году и в декабре сразился за мировой титул, одолев единогласным судейским решением двукратного олимпийского чемпиона кубинца Робейси Рамиреса.

Для 29-летнего Санчеса это будет первый чемпионский бой в карьере. Единственное поражение боец потерпел от экс-чемпиона мира соотечественника Маурисио Лары.

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