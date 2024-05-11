Арестованному Никархо нашли замену в бою с Букиным

Бывшего бойца лиги Hadrcore Ибрагима Исламова, которого ранее отправили под стражу на 1 месяц и 16 суток, в бою с Яковым Букиным заменит Тимур Никулин на турнире Ural FC 7 в Тольятти. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Поединок пройдёт по правилам К1 в полусреднем весе и станет соглавным на турнире, который пройдёт 23 мая. Возглавит шоу Ural FC 7 поединок по правилам ММА в среднем весе между белорусом Владиславом Ковалёвым и бразильцем Дугласом Рибейро.

Напомним, по версии следствия, Исламов стал участником ДТП в Санкт-Петербурге, когда на арендованном Porsche Cayenne врезался в ограждение Троицкого моста, после чего скрылся с места происшествия. Ранее сообщалось, что против бойца возбудили уголовное дело о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта.