Александр Шлеменко победил Куата Хамитова единогласным решением судей

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко победил единогласным решением судей (все судьи — 30-27) представителя Казахстана Куата Хамитова на турнире RCC 19. Их бой стал главным событием турнира.

Бой между Шлеменко и Хамитовым проходил в среднем весе (до 84 кг).

За свою профессиональную карьеру Шлеменко провёл 80 боёв, 63 из которых завершились победой россиянина (33 нокаутом, 12 сдачей и 18 решением судей). Среди индивидуальных наград у 39-летнего спортсмена две победы на гран-при Bellator в среднем весе (2010, 2011) и три чемпионства Bellator в среднем весе (2013—2014, 3 защиты).

RCC 19 – это международный турнир по смешанным единоборствам, который проходит в основном в Екатеринбурге.