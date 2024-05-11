Тренер Уайлдера дал прогноз на поединок Усика и Фьюри

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера, высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Если говорить о победителе, то я бы выбрал Усика, однако Фьюри большой, и он знает, как использовать свои габариты. Фьюри находится в лучшей форме, чем я ожидал. У него есть скорость, удар и способность думать. Это хороший поединок на бумаге. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Скотта Sky Sports.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Фьюри победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну. Усик в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту.

Поединок Усика и Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).