Иван Штырков: Шлеменко сейчас любит фрик-бои

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался в адрес популярного бойца ММА Александра Шлеменко.

«Саша сейчас любит фрик-бои, из 77 кг людей вызывает, может, он в 93 кг захочет подняться. Я, наверное, буду не против составить ему пару, он любит и деньги ещё. Не только же в его весовую категорию должны подниматься, наверное, и ему надо попробовать иной раз чуть повыше в категории подраться. По каким правилам должен состояться бой со Шлеменко? По ММА, конечно. Хотят люди — пусть будет этот бой, но ему придётся подняться в мою весовую категорию», — сказал Штырков после боя.

Напомним, сегодня, 11 мая, Иван Штырков победил экс-бойца UFC Гаджимурада Антигулова техническим нокаутом в первом раунде.