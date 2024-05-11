Промоутер Фьюри: до Усика нельзя добраться психологическими играми

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о сопернике подопечного и обладателе титулов WBA, IBF и WBO украинце Александре Усике.

«У Тайсона всегда хороший настрой перед большими боями. Послушайте, Усик – крутой парень. У него нет поражений в профессионалах, он выстроил безупречную карьеру. И я не считаю, что до него можно добраться психологическими играми. Я не думаю, что он поддастся на это. Он зрелый мужчина.

Бой определит тот, кто захватит контроль и навяжет себя. Вот что Тайсону придётся сделать. И я считаю, что он способен на это, и мне нравится думать, что это будет похоже на второй поединок с Деонтеем Уайлдером. Вот чего бы мне хотелось», — приводит слова Уоррена издание BoxingScene.

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