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Хоакин Бакли выиграл бой у Нурсултона Рузибоева решением судей, на турнире UFC on ESPN 56, Сент-Луис, США, 12 мая 2024

Рузибоев неожиданно уступил Бакли единогласным решением на турнире UFC on ESPN 56
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В ночь на 12 мая в Сент-Луисе (США) проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 56 в Сент-Луисе, США. Узбекский боец UFC Нурсултон Рузибоев встретился с американцем Хоакином Бакли. Победу единогласным решением судей одержал американец.

UFC 2024. UFC on ESPN 56, Сент-Луис, США
Хоакин Бакли (W) - Нурсултон Рузибоев
12 мая 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Хоакин Бакли
Окончено
UD
Нурсултон Рузибоев

Напомним, в своём активе Рузибоев имел 14 нокаутов и 19 сабмишенов в 34 победных боях. Также на счету узбекского бойца до этого боя было восемь поражений и два ничейных результата. В последнем поединке Нурсултон техническим нокаутом победил Седрика Дюму в первом раунде на турнире UFC on ESPN 54.

На счету же Бакли было 18 побед и шесть поражений.

Главным событием вечера станет поединок двух рейтинговых тяжеловесов Деррика Льюиса и Родриго Насименто.

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